Ong, 'non ci sono criminali tra venezuelani rifugiati negli Usa'

Nessun affiliato all'organizzazione criminale Tren de Aragua beneficia dello status di protezione temporanea (Tps) riservato ai rifugiati venezuelani negli Stati Uniti. E' quanto affermato dalla direttrice esecutiva dell'Ong Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, per contestare la decisione del governo di Donald Trump di sospendere il riconoscimento per oltre 600mila persone, esponendole al rischio di deportazione dal prossimo aprile.

Intervistata dal quotidiano venezuelano El Pitazo, la direttrice dell'associazione che promuove la partecipazione dei venezuelani nella società degli Usa sottolinea che i dati raccolti dalle varie agenzie statunitensi (tra cui Uscis, Ice ed Fbi) dimostrano che nessun membro di Tren de Aragua abbia ricevuto il Tps. "Alcuni dei 600.000 beneficiari potrebbero esser stati segnalati per infrazioni minori, ma è fondamentale notare che nessuno è accusato di crimini gravi negli Stati Uniti, né di affiliazione con organizzazioni criminali", ha detto. "Il motivo è semplice: chi richiede questo beneficio ha intenzione di essere in regola" con la legge, ha aggiunto. Adelys Ferro sottolinea inoltre che "i controlli di sicurezza sono una componente essenziale per garantire l'integrità di questo programma di immigrazione creato nel 1990. Per questo motivo, ogni richiedente deve registrare le proprie impronte digitali presso un ufficio governativo e sottoporsi a una verifica dei precedenti penali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA