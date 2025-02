Molestie sessuali, archiviata in Cile l'inchiesta contro Boric

La giustizia del Cile ha archiviato il fascicolo di indagine sul presidente Gabriel Boric, accusato lo scorso settembre di aver diffuso immagini intime ricevute via e-mail da una donna dieci anni prima. "Al termine delle investigazioni si è stabilita la completa e totale innocenza del mio assistito", ha dichiarato l'avvocato di Boric, Jonatan Valenzuela, all'uscita dal tribunale.

Sin dall'inizio della vicenda processuale Boric e il suo legale avevano definito la storia "priva di qualsiasi fondamento". In realtà secondo la tesi della difesa sarebbe stato l'attuale presidente a essere vittima di persecuzioni da parte della denunciante, conosciuta per motivi di lavoro tra il 2013 e il 2014. In quel periodo Boric aveva ricevuto 25 messaggi di posta elettronica da indirizzi diversi inviati dalla stessa persona di cui una comprendeva l'invio non richiesto e non consensuale di "immagini esplicite". Boric non aveva mai risposto alle mail, né trattenuto rapporti con la donna che, dieci anni dopo, lo scorso 6 settembre 2024 ha denunciato Boric, affermando che le fotografie erano state diffuse. Cosa che secondo la magistratura non è mai successa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA