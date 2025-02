Lula torna a viaggiare in aereo dopo intervento alla testa

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, riprende oggi i suoi viaggi di lavoro dopo quasi due mesi senza salire su un aereo da quando è stato sottoposto a un intervento chirurgico a seguito di complicazioni dovute a un incidente domestico il 19 ottobre 2024.

In giornata, il capo dello Stato parteciperà alla cerimonia di riapertura del pronto soccorso dell'Ospedale federale di Bonsucesso, a Rio de Janeiro, mentre domani sarà all'inaugurazione delle opere idriche a Paramirim, nello stato di Bahia.

La ripresa dei viaggi è vista dal governo come un fattore che può aiutare Lula ad aumentare la sua popolarità, dopo il netto calo registrato negli ultimi sondaggi, in cui per la prima volta la disapprovazione ha superato l'approvazione.

L'ultimo viaggio di Lula è stato in Uruguay, lo scorso 5 dicembre. Ha partecipato al vertice del Mercosur ed è tornato in Brasile il 7 dicembre. Nelle prime ore del 10 dicembre, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza dopo aver accusato forti mal di testa dovuti alle complicazioni del colpo alla testa. Due giorni dopo, Lula ha subito una seconda operazione preventiva per evitare ulteriori emorragie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA