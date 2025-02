Lula, 'no al congelamento dei prezzi per frenare l'inflazione'

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha escluso qualsiasi possibilità di "congelamento" dei prezzi dei prodotti alimentari per cercare di contenere la crescita dell'inflazione del carrello della spesa.

"Non posso far molto, non si possono congelare i prezzi, quello che dobbiamo fare è chiamare gli imprenditori e parlare con i settori produttivi", ha detto in un'intervista alle stazioni radio Metrópoles e Sociedade a Bahia, in cui ha confermato l'intenzione del governo di aprire un dialogo con produttori e grossisti per cercare di controllare l'aumento dei prezzi.

"Dobbiamo capire cosa possiamo fare per far sì che il paniere alimentare di base rientri nelle possibilità di budget delle persone", ha aggiunto. "Sono preoccupato perché, mentre aumentiamo il salario minimo, le persone sono comunque costrette a ridurre l'acquisto di cibo", ha sottolineato, annunciando che di aver già in agenda per la prossima settimana un incontro con i produttori di carne, il cui prezzo è salito dl 20% nel 2024.

Pur riconoscendo l'aumento dei prezzi, Lula ha affermato che l'inflazione alimentare si è attestata intorno al 7% lo scorso anno, mentre nel caso del suo predecessore, Jair Bolsonaro, l'aumento era stato di circa il 22% in due anni. In ultimo Lula ha anche affermato che il comportamento della popolazione è un fattore importante per controllare l'inflazione. "Se sospettate che un prodotto sia troppo costoso, non lo comprate", ha concluso.



