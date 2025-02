Lula contro la Banca centrale per aumenti dei prezzi alimentari

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha attaccato la Banca Centrale per l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, chiedendo alla popolazione di evitare di acquistare cibo costoso. Lo riporta Cnn Brasile.

"Abbiamo avuto un aumento del dollaro perché abbiamo avuto una Banca Centrale totalmente irresponsabile che ha lasciato si creasse una trappola che non possiamo smantellare velocemente.

Ma "stiamo lavorando, parlando con gli uomini d'affari, usando la competenza dei ministeri per trovare una soluzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA