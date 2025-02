L'Italia dona i semi per recuperare le piantagioni a Cuba

In uno sforzo congiunto con il ministero cubano dell'Agricoltura e l'Istituto per le ricerche agro-forestale (Inaf) - controparti delle iniziative italiane Cambio Climatico Cuba (Ccc) e MásCafé - l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) a L'Avana ha consegnato semi per recuperare le coltivazioni come parte di una donazione più grande per sostenere le attività produttive di Guantanamo colpite dall'uragano Oscar lo scorso ottobre.

Durante un incontro presso la sede del ministero cubano, il viceministro dell'Agricoltura, Maury Hechavarría Bermúdez, insieme con il direttore generale del ministero, Yojan García Roda, il responsabile del programma nazionale per Caffè, Cacao e Cocco, Ramón Ramos Nava, e il capo del dipartimento per la Cooperazione internazionale Alamys Matínez Torres, ha accolto i rappresentanti di Aics per definire la strategia di intervento e ricevere la prima parte delle sementi. Le restanti saranno distribuite in 20 aziende agricole nei municipi di San Antonio del Sur, Imias, Maisí, Baracoa e Guantánamo. Altre sementi di varietà differenti saranno acquistate durante i prossimi mesi in funzione dei cicli produttivi.

Grazie alla cooperazione tra Cuba e l'Italia, che da un decennio lavora nel settore del caffè e dell'agricoltura sostenibile nella zona orientale del paese, sono state sviluppate strategie per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e rispondere a emergenze come questa. I semi donati, di alta qualità, saranno seminati in modo scaglionato per valutarne il comportamento in diverse condizioni climatiche, garantendo così il successo della produzione.

In collaborazione con l'Istituto di ricerche fondamentali in agricoltura tropicale (Inifat) e Istituto per le ricerche agro-forestale (Inaf), gli esperti locali prevedono di seminare una parte dei semi nei mesi di febbraio e marzo nelle casas de postura (serre per la produzione di piantine) di San Antonio del Sur, mentre il resto sarà piantato direttamente dai produttori durante la stagione fredda. Questo approccio consentirà di ottimizzare i risultati e di adattare le coltivazioni alle specifiche condizioni ambientali.

L'iniziativa non si limita a supportare il recupero economico delle comunità colpite, ma promuove anche processi produttivi sostenibili e il rafforzamento delle piccole e medie imprese agricole. Inoltre, mira a migliorare la resilienza delle comunità locali, preparandole ad affrontare futuri eventi climatici estremi attraverso strategie di adattamento e mitigazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA