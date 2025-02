L'Argentina vuole vietare la transizione di genere ai minori

Il governo argentino intende modificare la legge sull'identità di genere per vietare ai minori di accedere a trattamenti ormonali o interventi chirurgici per il cambio di sesso: lo ha reso noto il portavoce del presidente Javier Milei, Manuel Adorni.

L'obiettivo, ha spiegato, è quello di "proteggere l'integrità fisica e mentale" dei bambini e degli adolescenti perché, secondo l'esecutivo, queste misure danneggiano i minori di 18 anni. "Questi interventi a cui sono esposti i bambini rappresentano un grave rischio per la loro salute, sia fisica che mentale, poiché implicano un'interruzione del loro processo di maturazione", ha aggiunto Adorni in un messaggio ai media.

La legge attuale, approvata nel 2012, consente ai minori di accedere alla procedura con il consenso dei loro tutori e l'approvazione di un giudice.

La Federazione Lbgt+ Argentina ha sottolineato che la legislazione del Paese non consente a Milei di modificare la Legge sull'identità di genere tramite decreto. "E se ci prova, ricorreremo alla giustizia e alla Corte interamericana, se necessario", ha affermato su X.



