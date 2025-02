In Brasile la terza popolazione carceraria del mondo, 850mila

Con oltre 850 mila persone detenute nei penitenziari o agli arresti domiciliari il Brasile conta con la terza più grande popolazione carceraria del mondo, dopo quelle di Stati Uniti e Cina. Lo riferisce il ministero dei Diritti umani e della Cittadinanza, evidenziando che dal 2002 il totale è aumentato di 3,5 volte.

Secondo i dati a disposizione, il Brasile ospita 644.794 detenuti in carcere (circa 200.000 in più rispetto alla capacità massima), mentre 190.080 sono agli arresti domiciliari. Di tutte le persone nel sistema carcerario brasiliano, il 94,5% sono uomini. In totale, le donne in cella sono 27.375.

Per quanto riguarda il profilo della popolazione carceraria fisicamente in cella in Brasile, l'indagine mostra che 3 detenuti su 5 hanno un'età fino a 34 anni, pari a 386.474. Un altro dato degno di nota è il basso livello di istruzione: il 54,8% non ha completato la scuola dell'obbligo.

Tra le tipologie di reati, spiccano quelli contro il patrimonio che rappresentano il 39,3% del totale, seguiti da quelli legati al traffico di droga, con il 28,6%. Tra la popolazione carceraria femminile, più della metà (52,5%) sconta pene per droga.

Secondo il ministero tra il 2020 e il 2024 l'Ufficio del difensore civico nazionale per i diritti umani ha registrato 14.731 segnalazioni di tortura e maltrattamenti. In totale si sono verificate 55.668 violazioni dei diritti, l'80% delle quali è avvenuto nelle carceri. Nel 2023 sono stati registrati 3.091 decessi nel sistema carcerario, di cui 703 omicidi.



