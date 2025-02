Il Cile chiede alla Colombia l'estradizione di El Gocho

La procura generale del Cile ha chiesto l'estradizione del venezuelano Luis Alfredo Castillo, alias "El Gocho", arrestato oggi in Colombia, membro dell'organizzazione criminale transnazionale Tren de Aragua e coinvolto nel rapimento ed omicidio a Santiago del Cile dell'ex tenente, anch'egli venezuelano, Ronald Ojeda, nel febbraio 2024.

Lo riporta il sito cileno Emol. Su "El Gocho" pendeva un'allerta rossa dell'Interpol ed è stato catturato stamane nel comune di Chiscas, 4.200 abitanti nel dipartimento di Boyacá, nella Colombia centro-oriente, a meno di 90 chilometri in linea d'aria dal Venezuela.

"La Corte di garanzia (cilena) ha richiesto l'estradizione alla Colombia dall'imputato nella causa contro i "Pirati di Aragua" (un franchising del Tren de Arauga che opera in Cile) per associazione criminale e il rapimento con l'omicidio dell'ex tenente Ronald Ojeda. Il processo continua domani nel tribunale di San Miguel", recita il comunicato della procura del Cile.

Ieri la procura del Cile ha accusato formalmente in tribunale il governo venezuelano di aver commissionato l'omicidio di Ojeda su ordine di Diosdado Cabello, ministro degli Interni del governo presieduto da Nicolás Maduro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA