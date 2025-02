Fmi, 'lavoro costruttivo con l'Argentina sul nuovo accordo'

Il Fondo Monetario Internazionale ha indicato che il prossimo programma disegnato dallo staff e dal governo di Javier Milei includerà riforme per rilanciare la crescita dell'economia, oltre al tradizionale pacchetto di politiche fiscali, monetarie e di cambio.

L'indicazione sul futuro accordo arriva nel bel mezzo di negoziati blindati. Ne ha parlato il direttore della comunicazione del Fondo, Julie Kozack, in una conferenza stampa, riporta il quotidiano La Nacion.

Secondo Kozack il Fmi continua a "lavorare in modo costruttivo" con la squadra del ministro dell'Economia argentino, Luis Caputo.

Il governo e il Fondo negoziano un nuovo programma economico che aiuti a cementare la stabilizzazione dell'economia, a muoversi verso lo smantellamento dei controlli sui cambi e delle restrizioni sui movimenti di capitale - popolarmente noti come cepo - e a lasciare la strada aperta per una crescita sostenibile dell'economia.



