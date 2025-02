Colombia, Petro incontra il responsabile dell'ambasciata Usa

Il presidente colombiano, Gustavo Petro, si è riunito oggi con l'incaricato d'affari dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Bogotá, John Macnamara, che svolge le funzioni di ambasciatore incaricato in attesa di una prossima nomina da parte di Donald Trump. Si tratta del primo incontro ufficiale del presidente dopo le tensioni delle ultime due settimane tra Bogotá e Washington sul tema dei migranti illegali espulsi dalla nuova amministrazione Usa.

"Questioni migratorie, relazione bilaterale e cooperazione sono stati i temi trattati durante l'incontro", ha informato l'account ufficiale della Presidenza colombiana (non quello di Petro) in un messaggio su X. All'incontro tra Petro e Macnamara ha partecipato anche la nuova ministra degli Esteri, Laura Sarabia, che già ieri aveva ricevuto nel suo ministero il responsabile dell'ambasciata statunitense. La visita di Macnamara avviene dopo la crisi diplomatica sorta per il rifiuto di Petro di concedere il permesso di atterraggio a due aerei militari statunitensi con a bordo oltre un centinaio di colombiani espulsi da Washington. Questo ha scatenato la reazione di Trump che aveva minacciato Bogotá con dazi del 25% sui suoi prodotti.

Dopo il dietrofront di Petro, che ha mandato aerei colombiani a prelevare negli Usa i migranti espulsi per riportarli in patria e dopo l'incontro di oggi, la crisi sembra essere rientrata. Rimane la sospensione degli aiuti Usa al governo colombiano ma, come informa il sito Infobae, anche questo sarebbe stato affrontato oggi tra il presidente colombiano e Macnamara.



