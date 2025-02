Chiusura di campagna elettorale per le presidenziali in Ecuador

A poche ore dall'inizio del silenzio elettorale, i candidati alla presidenza dell'Ecuador hanno impiegato gli ultimi sforzi per consolidare il loro sostegno prima delle elezioni di domenica 9 febbraio. Daniel Noboa e Luisa González, i principali contendenti secondo i sondaggi, hanno concentrato le loro chiusure elettorali a Guayaquil e Quito. Secondo il calendario elettorale, la campagna termina ufficialmente alla mezzanotte di giovedì 6 febbraio, ricorda il portale di notizie Infobae.

La campagna di chiusura del conservatore Noboa, presidente ad interim e candidato per Azione democratica nazionale, si è articolata in due eventi strategici: una carovana a Guayaquil e una manifestazione nella capitale. Il suo discorso si è concentrato sulla continuità del suo governo, con particolare attenzione al rafforzamento della sicurezza, alla lotta alla corruzione e alla modernizzazione dell'apparato statale.

Luisa González, candidata di sinistra dell'alleanza Rivoluzione Cittadina-RETO, ha intensificato la sua attività nell'ultima settimana, visitando varie province e chiudendo con un grande evento a Guayaquil. Gonzalez mira a recuperare il modello di governo dell'ex presidente Rafael Correa, con promesse di investimenti in infrastrutture, istruzione e sanità.





