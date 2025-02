'Sta per arrivare un altro volo con peruviani espulsi dagli Usa'

Un nuovo volo con i peruviani espulsi dagli Stati Uniti arriverà in Perù "nei prossimi giorni". Lo ha detto il ministro degli Esteri peruviano Elmer Schialer alla stampa locale da Tumbes, città nell'estremo nord del Paese sudamericano, a 30 chilometri dal confine con l'Ecuador. Il cancelliere si è recato in vista qui per la chiusura della frontiera (dall'8 al 10 febbraio) per le elezioni legislative e presidenziali, decisa ieri da Quito.

"So che arriverà nei prossimi giorni, è qualcosa che ha a che fare con la programmazione dei voli dagli Stati Uniti, perché tutti gli aerei che arrivano sono statunitensi", ha detto, sottolineando che non è un fenomeno recente, ma che il Perù riceve cittadini espulsi da Washington oramai da 31 mesi. "Ora è diventata una questione mediaticamente visibile a causa di alcune situazioni complesse in altri Paesi", ha aggiunto Schialer, precisando che dall'agosto 2022 ad oggi, 12.100 peruviani sono stati espulsi dagli Stati Uniti in 102 voli.

I primi 34 peruviani espulsi dal governo di Donald Trump sono arrivati il 1 febbraio, alla mattina presto, tutti cacciati "per infrazioni in materia di immigrazione", ha precisato il ministro degli Esteri.



