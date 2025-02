Rubio, 'Nicaragua, Venezuela e Cuba sono nemici dell'umanità'

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha accusato i governi di Cuba, Venezuela e Nicaragua di essere "nemici dell'umanità" e di aver innescato, attraverso le loro pratiche autoritarie, una grave crisi migratoria.

"Questi tre regimi esistenti, Nicaragua, Venezuela e Cuba, sono nemici dell'umanità e hanno creato una crisi migratoria. Se non ci fossero questi tre regimi, non ci sarebbe alcuna crisi migratoria nell'emisfero", ha affermato il capo della diplomazia degli Stati Uniti in una conferenza stampa durante la sua visita in Costa Rica.



