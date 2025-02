Riforma elettorale, la nuova sfida di Milei al Congresso

A otto mesi dalle elezioni legislative in Argentina, il governo di Javier Milei cerca di ottenere un'altra vittoria al Congresso: approvare la riforma elettorale, dopo essere riuscito l'anno scorso a far passare la cosiddetta Legge Base (anche se dopo numerose modifiche al progetto originale). Il testo dovrebbe essere esaminato in plenaria domani alla Camera.

Tra i cambiamenti, il leader ultraliberista propone di eliminare il sistema delle elezioni primarie creato nel 2009, di modificare il numero dei partiti politici e di cambiare il sistema di finanziamento delle campagne elettorali.

Il prossimo 26 ottobre in Argentina verrà rinnovata la metà dei seggi della Camera dei deputati (127) e un terzo di quelli del Senato (24). Se Milei riuscisse ad approvare la riforma, realizzerebbe un'impresa senza precedenti e ne uscirebbe rafforzato politicamente, secondo gli analisti.



