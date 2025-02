Messico, 'nessun nostro connazionale sarà inviato a Guantanamo'

Il Messico ha inviato una nota diplomatica agli Stati Uniti in merito all'invio di migranti a Guantanamo e ha assicurato che nessun messicano verrà inviato lì "in nessuna circostanza".

"Per quanto riguarda la questione di Guantanamo, posso dirvi che nessun uomo o donna messicana verrà mandato lì in nessuna circostanza", ha detto ai giornalisti il segretario delle Relazioni estere, Juan Ramon de la Fuente.

"Da quando la notizia ci è giunta, è stata inviata una nota diplomatica all'ambasciata degli Stati Uniti, dicendo che riceveremo tutti i messicani che desiderano tornare, ed è quello che è successo finora e continuerà ad accadere", ha aggiunto l'esponente del governo della presidente Claudia Sheinbaum.

Ieri è intanto partito il primo volo per inviare nella base americana di Guantanamo, a Cuba, i migranti illegali espulsi dagli Usa.



