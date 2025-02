L'Fmi avverte sui rischi esterni per l'economia del Cile

Secondo l'ultimo rapporto del Fondo monetario internazionale, l'Fmi, gli squilibri dell'economia cilena sono stati ampiamente risolti ma, sottolinea l'organizzazione economica internazionale, "i rischi esterni e l'incertezza rimangono elevati" a causa della "volatilità dei prezzi delle materie prime - legata alle prospettive economiche dei principali partner commerciali del Cile e al ritmo della transizione verde globale".

Secondo le proiezioni dell'Fmi, il Pil del Cile crescerà tra il 2% ed il 2,5% quest'anno, soprattutto grazie alla ripresa della domanda interna.

L'Fmi prevede inoltre che l'inflazione tornerà al 3% (oggi è intorno al 5%) all'inizio del 2026, "una volta diminuito l'impatto del significativo aumento delle tariffe elettriche tra giugno 2024 e inizio 2025", mentre sottolinea che "la polarizzazione politica sta ostacolando i progressi nelle riforme strutturali".

Per il Fondo è inoltre "imperativo aumentare il potenziale di crescita del Cile per innalzare il tenore di vita e affrontare le pressioni sociali e fiscali" e, per farlo, suggerisce una maggiore integrazione delle donne nel mercato del lavoro.





