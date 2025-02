Gli ultra-ricchi del Messico sono raddoppiati sotto Obrador

Secondo un rapporto dell'organizzazione Oxfam, il numero di persone ultra-ricche in Messico è raddoppiato durante la presidenza di Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), passando da 10 a 22.

Il rapporto 'Profitti in fuga: guadagni per pochi e perdite per il resto' mostra che, sebbene durante la precedente amministrazione le fortune delle persone più ricche del Paese siano rimaste costanti, passando da 153 miliardi di dollari nel 2018 a 154 miliardi alla fine dell'anno scorso, il numero di paperoni è cresciuto.

"Il numero di miliardari messicani è aumentato da 10 a 22, di cui 14 non erano presenti nella lista del 2018. Otto dei 14 nuovi sono eredi o successori di multimilionari ancora in vita", afferma l'organizzazione.

Da segnalare l'ingresso di Alejandro Bailléres, che ha ereditato la fortuna del padre Alberto, la successione in vita di Juan Francisco Beckmann ai figli Juan Domingo e Karen, nonché l'ingresso nella lista del 2025 di cinque dei fratelli Coppel Luken.

Nella lista, Carlos Slim rimane l'uomo più ricco non solo del Messico, ma anche dell'America Latina e dei Caraibi, con 76,6 miliardi di dollari, seguito da Germán Larrea e Alejandro Bailléres, rispettivamente con 27,1 e 7,9 miliardi.



