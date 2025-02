Ecuador offre 470 dollari per 3 mesi ai migranti che rimpatriano

Il presidente ecuadoriano, Daniel Noboa, ha offerto 470 dollari al mese per tre mesi ai migranti che tornano volontariamente nel Paese o che vengono espulsi, per "facilitare la loro reintegrazione".

"L'Ecuador vi aspetta a braccia aperte. Per questo abbiamo implementato una serie di misure per supportarvi", ha affermato su X il capo dello Stato.

La promessa di questo sostegno finanziario arriva a meno di una settimana dalle elezioni di domenica, in cui Noboa cerca di riconquistare la presidenza, e in un contesto in cui il governo degli Stati Uniti afferma che cercherà di effettuare espulsioni di massa di migranti illegali, la maggior parte dei quali proviene da Paesi latinoamericani.

Noboa ha aggiunto che, oltre all'aiuto finanziario, il governo offrirà ai migranti di ritorno programmi di formazione, borse di studio e "assistenza completa" a coloro che hanno uno status di immigrazione irregolare negli Stati Uniti.

Secondo un rapporto dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), le principali destinazioni degli ecuadoriani emigrati nel 2023 sono state gli Stati Uniti, la Colombia, il Perù, la Spagna e Panama.



