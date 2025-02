Bolivia, Morales annuncia la sua candidatura presidenziale

L'ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) ha annunciato che iscriverà la sua candidatura per le elezioni presidenziali del prossimo 17 agosto con un nuovo partito "preso in prestito" e che, accompagnato da "migliaia e migliaia" di sostenitori, marcerà su La Paz, dove ha sede l'ente elettorale del Paese sudamericano, per presentare la domanda.

"Qui hanno già deciso", ha detto oggi Morales secondo quanto riporta l'Efe durante una riunione con i dirigenti a lui vicini riuniti nella località di Lauca Ñ, suo feudo nel dipartimento di Cochabamba, aggiungendo che "il giorno dell'iscrizione, mancando due o tre giorni (alla scadenza, fissata il 18 aprile), andremo migliaia e migliaia a La Paz".

"I Tropici (la regione del Tropico di Cochabamba) vanno con il 50% ma adesso dobbiamo cominciare ad arruolarci, nessuno ci pagherà, è uno sforzo, un giorno, una marcia che scende da El Alto (alla sede dell'Ente elettorale). Immaginate se non ci iscrivono? Inviteremo la comunità internazionale affinché venga per fare applicare le leggi (boliviane)", ha aggiunto Morales.

L'opposizione e il governo del presidente Luis Arce, con cui Morales è in rotta, assicurano che l'ex presidente non è abilitato a candidarsi dopo una sentenza costituzionale che ne impedisce una terza candidatura.



