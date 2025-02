Petrobras, raggiunti gli obiettivi di produzione nel 2024

La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha raggiunto gli obiettivi di produzione di petrolio e gas nel 2024, nonostante abbia registrato un calo nei volumi estratto nel quarto trimestre. Lo riferisce la società in una nota in cui evidenzia che la produzione dello scorso anno è stata di 2,6 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (boe/d), in calo del 3,1% rispetto al 2023. In crescita dello 0,4% la produzione nei bacini di pre-sal a 1,8 milioni di barili al giorno rispetto al 2023, mentre la produzione nei bacini convenzionali e terrestri è calata del 20%.

Nel corso di un evento presso la Federazione delle Industrie dello Stato di Rio de Janeiro, la presidente della compagnia Magda Chambriard ha oggi garantito che la società statale sta premendo sull'acceleratore per riuscire a "rispettare l'impegno" assunto con il presidente Luiz Inacio Lula da Silva di contribuire maggiormente ad aumentare la ricchezza del Paese.

"Preparatevi perché stiamo accelerando", ha detto Chambriard annunciando di aver avviato il "circolo virtuoso degli investimenti". Nei prossimi 5 anni verranno investiti 19,6 miliardi di dollari "le attività di raffinazione e logistica non vedevano così tanto denaro da molto tempo", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA