Paura ad Haiti, la capitale nuovamente paralizzata dalle gang

Ancora paura e violenza ad Haiti, dopo che la capitale è rimasta paralizzata a causa delle nuove minacce di Jimmy Chérizier, detto "Barbecue", capo della coalizione di gang "Vivre Ensemble" (Vivere insieme), che ha lanciato l'allarme su possibili attacchi in diversi quartieri della città.

Le scuole ieri hanno chiuso i battenti, molte istituzioni pubbliche e private non hanno riaperto e i trasporti pubblici hanno funzionato in modo irregolare. Nel corso della giornata sono state segnalate intense sparatorie in diverse zone di Port-au-Prince, tra cui il centro, che è sotto il controllo dei gruppi armati da quasi un anno, costringendo migliaia di persone a fuggire dalle proprie case e a cercare rifugio nei campi.

Di fronte alla crescente minaccia, la Polizia nazionale haitiana ha dichiarato lo stato di massima allerta per contrastare le offensive contro la popolazione civile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA