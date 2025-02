Paesi amazzonici, 'maggiore cooperazione a difesa della foresta'

Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela confermano l'impegno a costruire una più stretta cooperazione regionale a difesa dell'ambiente e delle popolazioni originarie dell'Amazzonia e in favore di uno sviluppo sostenibile della foresta pluviale. E' quanto si legge nella dichiarazione finale del 15mo vertice del ministri degli Esteri dell'Organizzazione del Trattato di cooperazione amazzonica (Acto), ospitato in Suriname.

Gli otto Paesi hanno sottolineato l'urgenza di rafforzare un programma comune per la conservazione della biodiversità, l'azione per il clima e la protezione dei popoli indigeni e delle comunità locali. Tra gli obiettivi vengono citati - tra gli altri - anche la lotta alla deforestazione, all'attività mineraria illegale e al traffico illegale di specie selvatiche.

Per il Segretario generale dell'Acto Martin von Hildebrand, consolidare la cooperazione è cruciale per tradurre gli impegni in azioni concrete. Costruire una "visione amazzonica comune "è fondamentale per elaborare una strategia condivisa per sconfiggere la povertà, ridurre le disuguaglianze e promuovere alternative economiche sostenibili", ha aggiunto von Hildebrand.

L'organizzazione si prepara ad avere una posizione di risalto in occasione della Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici del 2025 (Cop30), in agenda a novembre 2025 nella città brasiliana di Belém.



