Milei, 'nel 2026 l'Argentina eliminerà i controlli sui cambi'

Il presidente argentino Javier Milei ha annunciato che eliminerà i controlli sui cambi che limitano l'accesso al dollaro nel 2026 o anche quest'anno, se verrà raggiunto un nuovo accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi).

"Senza l'aiuto del Fondo, elimineremo la restrizione nel 2026", ha affermato Milei in un'intervista a La Nación+. "Il 1 gennaio 2026 il 'cepo' (trappola, ndr) non esisterà più. Se ci sarà un esborso dal Fondo potremo farlo più velocemente", ha aggiunto. La "trappola del tasso di cambio", come è nota in Argentina, è in vigore dal 2019 e controlla l'accesso al dollaro statunitense , una valuta rifugio in un Paese che ha visto crollare il valore del suo peso, incidendo seriamente sul potere d'acquisto della popolazione.

"Abbiamo fatto uscire dalla povertà 10 milioni di argentini", ha detto Milei in un'altra parte dell'intervista, ammettendo però che "la questione dell'inflazione non è stata risolta".

"Stiamo realizzando il 78% delle cose promesse in campagna elettorale e non stiamo andando più veloci a causa della macchina degli impedimenti, controllata dal partito di Stato, che esige privilegi", ha affermato il leader ultraliberista.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA