Messico: aereo militare Usa sorvola la zona di Los Cabos

Un velivolo dell'aeronautica militare statunitense ha sorvolato le acque internazionali nei pressi di Los Cabos, nello stato messicano della Bassa California del Sud, ha affermato il ministero della Difesa del Paese latinoamericano.

L'aereo, un Boeing RC-135V Rivet Joint, ha volato verso nord-ovest dall'altezza della città di Culiacán, al confine meridionale dello stato di Sonora, prima di tornare e circumnavigare la penisola della Bassa California per dirigersi verso gli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato dai media, il Boeing RC-135V Rivet Joint è un aereo da ricognizione altamente specializzato, progettato specificamente per missioni di "intelligence dei segnali" e "intelligence elettronica", in grado di raccogliere e analizzare informazioni elettromagnetiche per il supporto militare.



