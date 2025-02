Machado, 'straziante' fine protezione ai venezuelani negli Usa

La leader dell'opposizione María Corina Machado ha definito "straziante" l'eliminazione dello Statuto di protezione temporanea (Tps) in un video pubblicato su X e rilanciato dal sito Monitoreamos, assicurando che sta lavorando per far sì che l'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump mantenga tale protezione per i venezuelani negli Stati Uniti. Machado ha detto che l'eliminazione "preoccupa enormemente" poiché lascia senza protezione più di 300 mila venezuelani, il cui Tps scade il prossimo mese di aprile.

"Abbiamo lavorato intensamente da molti giorni e personalmente nelle ultime ore ho parlato con vari rappresentanti del sud della Florida e di altri stati (Usa) perché si affronti questo insieme. La mia priorità, come quella di tutti voi, è il benessere dei venezuelani qui e all'estero e vogliamo che tornino, ma in un Venezuela libero, sicuro e prospero dove nessuno venga perseguitato. E che lo facciano volontariamente", ha affermato, aggiungendo: "Abbiamo due mesi da qui al 2 aprile e siamo impegnati a cercare qualche tipo di protezione efficace per i venezuelani di buona volontà, che sono la stragrande maggioranza. I criminali sono una frazione minima dei venezuelani onesti che stanno dando tutto per contribuire alla nazione statunitense e che vogliono tornare, ma in sicurezza".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA