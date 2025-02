El Salvador: Rubio, gli Usa preoccupati per Cartelli in Messico

"Vogliamo avere una buona collaborazione con il Messico, che sarà sempre il nostro vicino, ma nutriamo legittime preoccupazioni circa l'esistenza e la crescita di questi pericolosi Cartelli, che in alcuni casi operano come governi in alcune parti del territorio e che rappresentano una sfida importante alla sovranità dello Stato messicano": lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, augurandosi di visitare il Paese "molto presto" per discutere i cambiamenti che dovrebbero impedire l'entrata in vigore dei dazi del 25% a marzo.

Parlando a El Salvador, Rubio ha definito un "buon segno" la misura iniziale annunciata ieri dalla presidente del Messico Claudia Sheinbaum di inviare 10.000 membri della Guardia Nazionale per fermare il traffico di droga al confine, sebbene abbia osservato che persistono altre sfide nelle relazioni commerciali e di sicurezza tra i due Paesi. "Non sono sicuro che risolverà tutte le questioni, perché oltre a questo, ci sono alcuni problemi di squilibrio commerciale", ha aggiunto.



