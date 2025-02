Colombia, i sindacati a Petro 'no a guerra commerciale con Usa'

Camilo Sánchez, il presidente del Consiglio sindacale Andesco che rappresenta gli interessi delle società di servizi pubblici della Colombia ha avvertito che il paese sudamericano cammina sul "filo del rasoio" con gli Stati Uniti, dopo la crisi diplomatica scatenata con Washington per il rifiuto del presidente, Gustavo Petro, di permettere l'atterraggio dei migranti espulsi.

Sánchez e alcuni dei rappresentanti del settore imprenditoriale e commerciale si sono riuniti oggi con la nuova ministra degli Esteri, Laura Sarabia, alla quale hanno fatto presente il rischio che il paese entri in conflitto con il suo principale partner commerciale, dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato di imporre sanzioni economiche al paese e dazi del 25% sui prodotti locali. "Siamo sul filo del rasoio, stiamo dicendo al presidente della Repubblica che è molto importante che misuri qualsiasi post su X che pubblichi, perché questo può causare un danno economico senza precedenti", ha affermato il portavoce sindacale, aggiungendo che ci sono differenze con Washington, ma che devono essere trattate con la diplomazia. Sánchez ha ricordato che il 30% delle esportazioni colombiane vanno negli Stati Uniti, mentre gli imprenditori di quel paese rappresentano il 40% del totale degli investimenti stranieri in Colombia. "Il passo successivo è rivedere quali sono i costi di prendere una cattiva decisione e dire al Presidente che non è il momento di fare una guerra con gli Stati Uniti", ha concluso il leader sindacale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA