Brasile, armi dalla Turchia per le guerre tra fazioni locali

Importavano armi clandestine dalla Turchia per rifornire i cartelli 'federati' degli stati settentrionali e nord-orientali del Brasile, egemoni nel traffico locale di cocaina. E' quanto scoperto dalla polizia brasiliana nel corso di indagini che hanno portato la magistratura a spiccare un mandato di arresto per 17 presunti affiliati del Primeiro comando da capital (Pcc) di San Paolo, la più potente organizzazione criminale del Paese. Gli indagati sono accusati a vario titolo di traffico di droga e armi, omicidio e riciclaggio di denaro.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, organizzazioni criminali attive negli stati di Piauí, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte, acquistavano "in consorzio" dal Pcc grandi quantità di cocaina da rivendere al dettaglio sul posto. La droga, avrebbe fruttato introiti per 3,3 milioni di euro (20 milioni di real) nel ultimi due anni.

Il Pcc inoltre forniva le armi importate dalla Turchia per alimentare le guerre tra fazioni rivali nell'ambito della ricerca dell'egemonia criminale nella zona. Le armi sarebbero le stesse utilizzate in diversi omicidi registrati nella capitale Palmas nella prima metà del 2023.

Nell'ambito dell'operazione "Asfixia" sono stati bloccati 20 conti correnti intestati a teste di legno. "Bloccando i conti dei vari prestanome, interromperemo il flusso finanziario derivante dal riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico da parte di queste cellule", ha affermato delegato responsabile delle indagini Alexander Costa a G1.



