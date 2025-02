Avvocati Panama, 'concessioni Canale a privati incostituzionali'

Nel mezzo del conflitto diplomatico tra Panama e gli Stati Uniti sul Canale, alcuni avvocati panamensi hanno denunciato l'incostituzionalità del contratto tra lo Stato e la società Panama Ports, che gestisce il traffico all'ingresso della rotta interoceanica.

La causa è stata presentata dagli avvocati Julio Macías e Norman Castro, i quali sostengono che il contratto viola diversi articoli della Costituzione. "Il contratto legale concede beni pubblici di grande valore e strategicamente situati a vantaggio di un'azienda privata e a scapito degli interessi della nazione", ha spiegato Macías.

Panama Ports è una joint venture responsabile dell'amministrazione dei porti di Balboa e Cristóbal a Panama.

Lo Stato possiede il 10% delle azioni, tramite un contratto firmato nel 1997. Questa società, una sussidiaria di Hutchison Ports Holdings con sede a Hong Kong e fondata dall'imprenditore Li Ka-shing, è responsabile delle operazioni di movimentazione dei container in entrambi gli ingressi del Canale.

Sebbene non siano di proprietà statale della Cina, il governo degli Stati Uniti è preoccupato per il livello di controllo che Pechino esercita su queste aziende.



