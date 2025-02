'Almeno altri sei detenuti Usa in Venezuela, torneremo per loro'

L'Inviato di Donald Trump per il Venezuela, Richard Grenell, ha confermato che ci sono ancora almeno sei statunitensi detenuti nel Paese sudamericano."Ci stiamo lavorando. Senza dubbio, torneremo", ha assicurato secondo quanto riporta il quotidiano colombiano El Tiempo.

Grenell ha spiegato nel dettaglio la liberazione di altri sei detenuti statunitensi, avvenuta venerdì scorso, 31 gennaio, dopo la sua prima missione in Venezuela, che ha incluso anche l'incontro al palazzo di Miraflores con il presidente Nicolás Maduro, trasmesso in diretta dal canale statale Venezuela de Televisión (Vtv).

"Non solo abbiamo recuperato gli ostaggi senza pagare un centesimo e senza scambiarne altri, il che è davvero importante, ma il governo venezuelano porterà i suoi aerei negli Stati Uniti per riprendersi gli immigrati illegali nel nostro Paese: loro stanno inviando gli aeroplani e li stanno pagando", ha detto Grenell, "senza però precisare quando inizierà la deportazione", sottolinea El Tiempo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA