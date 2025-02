Ad Haiti i soldati di Bukele contro le gang

PORT-AU-PRINCE, 04 FEB - Un contingente militare di El Salvador è oggi arrivato ad Haiti per rafforzare la missione sostenuta dalle Nazioni Unite guidata dalla polizia keniota per combattere le gang che controllano l'85% della capitale Port-au-Prince e che, ieri, hanno attaccato il comune di Kenscoff, a 24 km dalla capitale e che ospita la maggior parte delle élite del paese, uccidendo almeno 40 persone.

Lo rende noto Associated Press, secondo cui i 70 soldati salvadoregni arrivati stamane forniranno competenze nel supporto aereo, che i militari kenioti, già oltre 600 sull'isola, hanno detto essere fondamentali per le evacuazioni mediche.

Ad Haiti sono presenti a supporto della missione dell'Onu anche poliziotti e soldati di Giamaica e Guatemala.

Sempre oggi, gli Stati Uniti hanno congelato i loro contributi finanziari alla missione ad Haiti. Lo ha denunciato Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fondo volontario ha sinora raccolto promesse per 110 milioni di dollari. Gli Stati Uniti si erano impegnati per 15 milioni di dollari - il secondo maggior contributo promesso dopo il Canada - con 1,7 milioni di dollari già erogati.



