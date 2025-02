Venezuela e Brasile 'riaffermano legami di amicizia e rispetto'

Il ministro degli Esteri del Venezuela, Yván Gil, ha riferito su Telegram di aver avuto un cordiale incontro con il suo omologo brasiliano, Mauro Vieira, per riaffermare "i legami di amicizia e di reciproco rispetto per la sovranità dei nostri popoli".

Si tratta del primo incontro di alto livello tra i governi dei due Paesi dopo le frizioni diplomatiche registrate a seguito della contestata rielezione di Nicolas Maduro alla presidenza venezuelana, che Brasilia ha dichiarato di non riconoscere fino a che Caracas non pubblichi i verbali elettorali che ne provino la veridicità. Possibilità che non viene considerata dalle autorità venezuelane.

L'incontro è avvenuto a margine del 15/o vertice dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione del Trattato di cooperazione amazzonica (Acto) in corso in Suriname.



