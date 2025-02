Senza Bolsonaro, Lula guida i sondaggi per le elezioni del 2026

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, resta il favorito per la rielezione nel 2026, secondo un sondaggio Genial/Quaest pubblicato oggi. Lo studio non include tra i possibili candidati l'ex presidente Jair Bolsonaro, dichiarato non eleggibile dalla giustizia elettorale.

In base al rilevamento, il cantante country Gustavo Lima (che al momento non ha alcuna affiliazione politica ma ha dichiarato pubblicamente la sua intenzione di candidarsi alla presidenza) è quello che più si avvicina a Lula nelle simulazioni di un eventuale ballottaggio.

In uno degli scenari simulati per il primo turno, l'attuale leader progressista appare con il 30% delle intenzioni di voto, seguito dal governatore repubblicano di San Paolo, Tarcísio de Freitas, con il 13%, e da Lima, con il 12%. Tra gli altri più votati appaiono poi l'influencer conservatore Pablo Marçal (11%) e l'ex ministro di centro-sinistra Ciro Gomes (9%).

In compenso aumenta anche il numero di elettori che, pur conoscendo Lula, non lo voterebbe di nuovo: sono il 49%, contro il 47% che invece rinnoverebbe la fiducia anche se si candidasse alle presidenziali del 2026.



