Noboa, porti vigilati e frontiere chiuse dall'8 al 10 febbraio

A sei giorni dalle elezioni presidenziali e per rinnovare il Parlamento che si terranno in Ecuador domenica 9 febbraio, il presidente Daniel Noboa ha denunciato "tentativi di destabilizzazione da parte di gruppi armati", per cui ha ordinato "l'immediata militarizzazione dei porti" e il rafforzamento della "presenza militare sul confine settentrionale e sud del paese", precisando sul suo account ufficiale di X che "da sabato 8 a lunedì 10 febbraio, i confini con Colombia e Perù rimarranno chiusi".

Noboa ha fatto l'annuncio dopo nuovi atti di violenza che hanno suscitato molta commozione in Ecuador, l'ultimo il caso reso noto dalla stampa locale ieri di una bambina di otto mesi trovata a gattonare in una zona di Santa Elena, sulla costa dell'Ecuador, vicino al cadavere di sua madre, che era stata uccisa poco prima, riporta il sito Primicias.

Poco fa Noboa ha dato l'ordine di militarizzare immediatamente i porti e di chiudere le frontiere al Blocco di Sicurezza ecuadoriano, composto da militari e polizia del paese sudamericano.



