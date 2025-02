L'Ecuador annuncia dazi del 27% sui prodotti del Messico

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha annunciato oggi che introdurrà dazi del 27% sui beni importati dal Messico, con cui Quito ha rotto le relazioni diplomatiche nell'aprile del 2024, fino a quando non sarà firmato un accordo di libero scambio tra i due Paesi. Lo ha reso sul suo account ufficiale di X lo stesso Noboa.

"Come abbiamo dimostrato in questi giorni, il nuovo Ecuador è sempre stato aperto all'integrazione commerciale, ma non quando c'è abuso", ha detto il presidente, precisando che il suo Paese ratifica la sua posizione "di firma di un accordo di libero scambio con il Messico ma, fino a quando ciò non accade ed è una realtà, applicheremo una tariffa del 27% ai prodotti che importiamo, con l'obiettivo di promuovere il nostro settore e affinché ci sia un trattamento giusto per i nostri produttori".

Ecuador e Messico hanno rotto le loro relazioni diplomatiche dall'aprile dello scorso anno, dopo l'irruzione della polizia ecuadoriana nell'ambasciata messicana a Quito per arrestare l'ex vicepresidente Jorge Glas, che vi si era rifugiato per sfuggire alla cattura in un caso di corruzione.

L'annuncio del governo ecuadoriano arriva nello stesso giorno in cui il Messico è riuscito a rinviare di un mese l'applicazione di tariffe del 25% da parte degli Stati Uniti.

Domenica 9 febbraio l'Ecuador va alle urne per rinnovare il Parlamento e decidere chi governerà il paese per i prossimi 4 anni. Noboa si è ricandidato e, a detta degli ultimi sondaggi, lui e la candidata di opposizione, Luisa González, dovrebbero andare al ballottaggio, il 13 aprile.



