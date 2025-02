In Brasile la produzione petrolifera calata dello 0,5% nel 2024

La produzione petrolifera annuale media in Brasile è calata dello 0,5% nel 2024 rispetto all'anno precedente. Lo riferisce l'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp), secondo cui complessivamente l'estrazione di idrocarburi ha totalizzato 4,32 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (boe/d), di poco inferiore ai 4,34 milioni di boe estratti nel corso dell'anno precedente in cui era stato segnato il record storico.

In particolare, lo scorso anno sono stati prodotti 3,5 milioni di barili di petrolio al giorno, in calo dell'1,29% sull'anno e 153 milioni di metri cubi di gas al giorno, in crescita del 2% rispetto al 2023. Il 78,5% della produzione petrolifera nazionale - 3,48 milioni di boe/d - è stato estratto dai pozzi dei bacini pre-sal.



