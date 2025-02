Il peso messicano si apprezza dopo la pausa sui dazi

Il peso messicano ha invertito le sue pesanti perdite e si apprezza oggi rispetto al dollaro dopo che la presidente Claudia Sheinbaum ha riferito che in una conversazione con la sua controparte statunitense, Donald Trump, sono stati sospesi per un mese i dazi imposti sabato 1 febbraio dal magnate sulle esportazioni del Paese latinoamericano.

La valuta azteca viene scambiata a 20,49 unità per dollaro nelle negoziazioni internazionali, con un guadagno del 3,8% dopo essersi indebolita a 21,29 unità, il suo peggior livello in quasi tre anni.

Sheinbaum ha riferito attraverso il suo account X che gruppi di entrambe le amministrazioni inizieranno a lavorare oggi, lunedì 3 febbraio, in due aree: sicurezza e commercio.



