El Salvador, Nayib Bukele incontra Marco Rubio

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, è sbarcato all'aeroporto internazionale San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez di San Luis, ad una cinquantina di chilometri da San Salvador, la capitale, dove incontrerà il presidente di El Salvador, Nayib Bukele. E' stato accolto dalla ministra degli Esteri salvadoregna Alexandra Hill Tinoco.

Il Segretario di Stato ha incontrato Bukele per discutere della collaborazione dei due paesi contro l'immigrazione irregolare e le organizzazioni criminali transnazionali, come il Tren de Aragua venezuelano, diffusosi in tutte le Americhe negli ultimi due anni, riportano i media del paese centroamericano. Prima dell'incontro con Bukele, Rubio ha visitato l'impianto di manutenzione e riparazione di aerei di Aeroman. "È impressionante essere qui oggi, è un sito che ha il 25% della capacità di riparazione di aeromobili che esiste nelle Americhe", ha detto Rubio dopo aver visitato le strutture dell'impianto con il presidente della compagnia, Roberto José Kriete Ávila. "Questo è il tipo di lavoro e industria che crea una classe media in un paese ed è per questo che volevamo venire", ha detto Rubio come riporta il sito salvadoregno El Mundo.

El Salvador è la seconda tappa del tour di Rubio in America Centrale, che l'ha portato per due giorni a Panama, dove il presidente José Raúl Mulino ha annunciato l'uscita del suo paese dalla Via della Seta cinese, mentre da domani è atteso dai presidenti di Costa Rica, Guatemala e Repubblica Dominicana.





