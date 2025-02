Brasile, Lula incontra i due nuovi presidenti di Camera e Senato

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha incontrato i nuovi presidenti di Camera, Hugo Motta, e Senato, Davi Alcolumbre, eletti lo scorso sabato per un mandato di due anni.

Nel corso di una dichiarazione alla stampa, ripresa dai media locali, Lula ha definito "amici" i vertici dei due rami del parlamento e annunciato che "non ci sarà alcun problema nei rapporti istituzionali" tra esecutivo e parlamento. Il presidente della Repubblica ha anche affermato che sosterrà l'azione di Motta e Alcolumbre perché "il loro successo sarà anche il successo del governo e del Paese". "Sono convinto che tra due anni potremo constatare con grande orgoglio che la democrazia è stata pienamente ristabilita", ha affermato.

Dal canto loro Motta (eletto con 444 voti su 513) e Alcolumbre (eletto con 73 voti su 81) hanno confermato l'impegno per instaurare buoni rapporti con il governo federale. "La Camera dei deputati sarà disponibile a costruire un'agenda positiva per il Paese. La nostra Costituzione afferma che i poteri devono essere indipendenti e armoniosi, e l'armonia, credo, è ciò di cui il Brasile ha bisogno", ha affermato Motta.

"Il potere legislativo non può sottrarsi all'aiuto del governo brasiliano per migliorare la vita dei brasiliani. Sono certo che questo sia lo spirito di collaborazione è un gesto di riavvicinamento, di maturità istituzionale", ha dichiarato Alcolumbre.



