Boric, 'a Caracas rubate le elezioni ed è una dittatura'

In visita in Uruguay, dove ha incontrato l'ex presidente José "Pepe" Mujica (2010-2015), quello uscente Luis Lacalle Pou (2020-2025) e quello eletto Yamandú Orsi (si insedia il 1 marzo), il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha confermato di avere parlato di Venezuela con i tre politici uruguaiani.

"Qualcosa abbiamo detto, ma ne abbiamo parlato prima molte volte. Pepe l'ha detto molto chiaramente e anche io lo ribadisco: non ho dubbi che il Venezuela abbia rubato le elezioni e che oggi in Venezuela ci sia una dittatura che perseguita chi la pensa diversamente", ha dichiarato Boric davanti ai microfoni delle tante televisioni presenti all'uscita dal suo incontro con Mujica.

"Noi come Cile, anche il ministro degli Interni (Carolina Tohá) lo ha detto chiaramente, abbiamo deciso che, con l'avanzamento delle indagini e se i sospetti che esistono sul coinvolgimento del governo venezuelano nell'omicidio di Ronald Ojeda saranno confermati, ci rivolgeremo alla Corte penale internazionale", ha aggiunto Boric, precisando che "se confermato è estremamente grave, molto grave, e nessuno dovrebbe abbassare la guardia qui (in America latina)".

"Se si conferma che c'è stata un'azione da parte di un governo straniero per assassinare un dissidente nel nostro paese (il Cile) non è solo una violazione della sovranità, è una violazione dei diritti umani che ha i peggiori precedenti che noi in Cile conosciamo bene per la nostra storia", ha concluso Boric, che ha rotto le relazioni diplomatiche con il Venezuela, chiudendo gli ultimi 2 consolati cileni settimana scorsa.





