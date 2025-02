Panama, cala il flusso di migranti nella foresta del Darien

Il numero di migranti che il mese scorso ha attraversato l'inospitale giungla del Darien, al confine tra Colombia e Panama, si è ridotto del 94% rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo riferisce il Servizio nazionale per l'immigrazione (Snm) su X, secondo cui 2.158 sono giunti a Panama dopo aver attraversato il confine naturale rispetto ai 34.839 dello scorso anno.

I dati sono stati divulgati poche ore prima dell'arrivo a Panama del segretario di Stato Usa, Marco Rubio, che in un incontro con il presidente José Raul Mulino discuterà anche il dossier sulla crisi migratoria.

Complessivamente nel 2024 i migranti hanno attraversato il Darien, nonostante i grandi pericoli che comporta - tra fiumi impetuosi, animali selvatici e l'azione di organizzazioni criminali - sono stati 300.549, in calo del 41% rispetto al 2023 quando furono 511.103. La sensibile riduzione è frutto di una politica più restrittiva da parte del governo panamense che, a partire da giugno, ha chiuso alcuni sentieri illegali e raggiunto un accordo con gli governo degli Stati Uniti per rimpatriare i migranti subito dopo il loro arrivo nel Paese.





