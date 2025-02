Onu, 77mila civili coinvolti nel conflitto tra Eln ed ex Farc

Oltre 77.000 colombiani sono stati travolti dalla crisi umanitaria nata a seguito del conflitto deflagrato due settimane fa tra guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) e dissidenti delle disciolte Forze Armate rivoluzionarie di Colombia (Farc) nella regione di Catatumbo. Lo riferisce l'ufficio per il coordinamento degli affari umanitari dell'Onu (Ocha).

Il numero include 51.938 profughi costretti a lasciare le proprie case per sfuggire alla violenza e 25.302 persone - tra cui circa 400 indigeni delle tribù Barí e Sakacdú - rimaste confinate nelle proprie case o isolate nei villaggi più remoti teatro dei sanguinosi confronti.

Nonostante le operazioni militari lanciate dal governo di Bogotà nella regione al confine con il Venezuela, riferisce l'Ocha, le forze armate non riescono ad accedere alle aree più remote dove si registra il conflitto per fornire risposta umanitaria e garantire l'accesso ai meccanismi di protezione per la popolazione colpita.

"Le limitazioni di accesso derivano dalla mancanza di infrastrutture stradali e dalla presenza di campi minati", riferisce l'Ocha. Sebbene la decisione del governo di Gustavo Petro di decretare lo stato di emergenza "abbia permesso di adottare misure eccezionali per ristabilire l'ordine e assistere i profughi, dispiegando la forze pubbliche" resta forte la preoccupazione "per l'uso di ordigni esplosivi improvvisati sulle strade principali, che generano danni e nuovi rischi di emergenze umanitarie", conclude.



