L'Avana denuncia 'l'assedio criminale' degli Usa sull'isola

Il presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha affermato che il ripristino delle restrizioni economiche contro le aziende legate a L'Avana da parte degli Stati Uniti rappresenta "un altro abuso, avvolto nella menzogna, per giustificare l'assedio criminale" contro il Paese.

La presa di posizione arriva dopo l'annuncio del segretario di stato Usa, Marco Rubio, del ripristino della "lista delle restrizioni a Cuba", che proibisce determinate transazioni con aziende controllate o che agiscono per conto di autorità militari o di intelligence del Paese.

In una lunga pubblicazione su X Díaz-Canel ha riferito che le misure "non sono sorprendenti" e "riceveranno il ripudio di tutti i cubani che amano la loro terra, l'isolamento universale e la responsabilità per i danni causati" alla popolazione.

Per L'Avana, la nuova offensiva di Washington oltre a essere "una dimostrazione della natura corrotta delle operazioni del governo in generale", potrebbe anche essere il "preludio di nuove sanzioni".

Gli Usa hanno anche riattivato il titolo 3 della legge Helms-Burton - revocato da Joe Biden prima di lasciare la presidenza - che consente agli statunitensi di avviare azioni legali in tribunale per recuperare le proprietà espropriate dal governo cubano dopo la rivoluzione castrista del 1959.



