Bukele plaude alla sospensione dei fondi alla cooperazione Usa

Per il presidente di El Salvador Nayib Bukele la recente decisione del governo statunitense di sospendere i fondi alla cooperazione internazionale è "vantaggioso" per gli Usa e una "grande vittoria" per il suo Paese e per il mondo, dato che gli aiuti vengono spesso "politicizzati" e finiscono per "finanziare la dissidenza".

"La maggior parte dei governi non vuole che i fondi dell'Usaid vengano stanziati nei loro Paesi perché sebbene vengano pubblicizzati come sostegno allo sviluppo, alla democrazia e ai diritti umani, ma la maggior parte di questi stanziamenti viene convogliata verso gruppi di opposizione, Ong con programmi politici e movimenti destabilizzanti", ha scritto su X.

"Nella migliore delle ipotesi solo il 10% del denaro va a progetti reali che aiutano le persone bisognose e il resto viene utilizzato per alimentare il dissenso, finanziare proteste e indebolire le amministrazioni che rifiutano di allinearsi con l'agenda globalista", ha aggiunto.



