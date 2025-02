Brasile: il deputato Hugo Motta eletto presidente della Camera

Hugo Motta è stato eletto alla presidenza della Camera del Brasile con 444 voti su 513. Ad appena 35 anni, il medico al suo quarto mandato parlamentare è il più giovane politico a ricoprire l'incarico nella storia del Brasile.

Esponente del centrista partito Repubblicano, dopo settimane di trattative Motta è riuscito a raccogliere intorno a sé il sostegno di 18 dei 20 partiti rappresentati in aula, incluso il Partito dei lavoratori (Pt) del presidente Luiz Inacio Lula da Silva e il Partito liberale (Pl) dell'ex capo dello stato Jair Bolsonaro.

Un risultato ottenuto soprattutto grazie all'aiuto del presidente uscente Arthur Lira che - dopo 4 anni e 2 mandati consecutivi in cui ha accumulato un'enorme influenza politica - lo ha indicato come suo successore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA