Summit straordinario dell'Alleanza bolivariana sulle migrazioni

I leader dei dieci paesi membri dell'Alleanza Bolivariana per i popoli della nostra America, l'Alba, celebreranno un "incontro di lavoro straordinario" lunedì 3 febbraio per discutere della migrazione e di altre questioni relative alla regione.

L'Alba, integrata da Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela e sei paesi caraibici, ha annunciato il summit tramite un comunicato diffuso ieri, dopo che il governo degli Stati Uniti, presieduto dal 20 gennaio scorso da Donald Trump, ha iniziato una stretta sui migranti.

Ieri il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha confermato che il summit si terrà a Caracas.

Il 3 febbraio, saranno anche "valutati i progressi e i risultati in ciascuna delle iniziative concordate nelle aree economiche, sociali e politiche", e saranno al vaglio "la difesa della sovranità e della pace" dell'America Latina e dei Caraibi.

Tra i Paesi osservatori dell'Alba, fondata nel 2004 da Hugo Chávez e Fidel Castro, c'è anche l'Iran mentre dall'ultima riunione, il 14 dicembre scorso, la Palestina è un "invitato permanente" dell'organizzazione, riporta l'Efe.



