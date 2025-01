Presidente di Panama, 'Non voglio uno scontro con gli Usa'

"Non sono interessato ad alcun tipo di conflitto, ad alcun tipo di scontro con gli Stati Uniti", ha affermato il presidente panamense José Raúl Mulino durante la sua conferenza stampa settimanale.

"Non c'è alcuna base per uno scontro - ha aggiunto - perché se un terzo di ciò che Trump ha detto sulla presenza della Cina nel Canale fosse vero, ci sarebbero dei problemi, ma non esiste nulla del genere".

Il presidente ha affermato che riceverà il segretario di Stato Rubio al Palacio de las Garzas e che spera di conoscere durante l'incontro le intenzioni di Washington, sottolineando che il suo governo darà priorità ai legami con gli Stati Uniti rispetto alle relazioni con Pechino.



