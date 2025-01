Petro chiede ai migranti irregolari negli Usa di rimpatriare

Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha chiesto ai migranti colombiani che si trovano in situazione irregolare negli Stati Uniti di tornare nel loro Paese, aprendo alla possibilità di aiuti economici per offrire loro un nuovo inizio in Patria.

"Chiedo ai colombiani senza documenti negli Stati Uniti di lasciare immediatamente il loro lavoro e di tornare in Colombia il prima possibile. La ricchezza è prodotta solo dai lavoratori.

Costruiamo la nostra ricchezza sociale in Colombia", ha scritto su X. Il capo dello stato ha anticipato che le autorità "cercheranno di fornire prestiti produttivi a coloro che tornano", attraverso la concessone di "crediti produttivi".

La presa di posizione di Petro arriva in un momento di tensione diplomatica con gli Stati Uniti a seguito delle polemiche nate per la deportazione di colombiani in manette e incatenati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA