Patti Smith cancella il suo ultimo concerto a San Paolo

Alla fine Patti Smith ha dovuto rinunciare al suo ultimo concerto in Brasile. "Purtroppo l'esibizione di Patti Smith e Soundwalk Collective non avrà luogo", ha infatti comunicato ieri notte sui suoi account social il Teatro Cultura Artistica di San Paolo, dove la cantautrice statunitense aveva confermato che si sarebbe esibita, nonostante la caduta sul palco di mercoledì sera durante un suo concerto.

"Ringraziamo tutti per la comprensione in questo momento e ci uniamo al pubblico nel supporto a Patti Smith", ha aggiunto il teatro pubblicando per intero il messaggio inviato dalla band berlinese Soundwalk Collective che accompagna nei suoi tour la star 78enne.

"Cari amici di San Paolo, è con grande tristezza che abbiamo deciso di cancellare l'evento" di giovedì "al Teatro Cultura Artistica. Patti si sta riprendendo bene, ma i nostri medici premurosi dicono che ha bisogno di un po' più di tempo per essere al meglio. Non possiamo esprimere quanto siamo grati per l'amore, il supporto e la comprensione continui di tutti voi, e per tutti i messaggi e gli auguri di pronta guarigione che abbiamo ricevuto. Non vediamo l'ora di tornare a San Paolo il prima possibile. Con affetto, Soundwalk Collective e Patti Smith".



